Pryor räägib, et sotsiaalsest ebakindlusest ülesaamine aitab inimestel oma karjääris areneda ja seetõttu peaks kindlasti teistega kollektiivselt koos töötama, et oleks võimalus enda suhtlemisoskust parandada. Näiteks võib koosolekul sõna võtta isegi siis, kui see tundub ebamugav.