Elisa IT-juht: tehisaru ei kaota töökohti, vaid muudab tööviisi

«AI-laine alguses räägiti väga palju sellest, et näiteks arendajatel varsti enam tööd polegi. Kuna tehisaru suudab ise koodi kirjutada, siis varsti justkui polekski olnud enam vaja inimesi, kes koodi ja tehnoloogiaga tegeleks – arvuti teeb selle kõik inimese eest ära. Tuleb vaid öelda, mida vaja,» kommenteeris Teearu ja lisas, et tänane reaalsus on aga see, et IT-tööturul valitseb täpselt samasugune tööjõupuudus nagu paari aasta eest ning tehisintellekt kelleltki leiba ära võtnud pole.

Sama on tema sõnul suuresti olukord ka teistes valdkondades. Tehisintellekti massidesse jõudmisel viidati näiteks, et see hakkab ära võtma ka tööd disaineritelt, kirjutajatelt ja andmetöötlejatelt. Tänane reaalsus on aga see, et need ametikohad on jätkuvalt alles ja nende tarbeks otsitakse tihti uusi inimesi. Teearu tunnistas, et kindlasti on mõni projekt, mis on inimeste asemel usaldatud tehisaru kätte, kuid suurt muutust tööturul veel näha pole.