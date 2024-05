Hiljutisest Tele2 tellitud uuringust selgus, et Eesti klienditeeninduse olukord on viimase kolme aasta jooksul halvenenud, kolmandik teenindajatest tunneb, et kliendid ja ühiskond ei väärtusta nende tööd – lausa 39 protsenti tajub klientide suhtumise halvenemist.

Teenindaja töö murede ja rõõmudega on hästi kursis juutuuber Hensugusta (26), kes on lapsest saati käinud vanematega Hauka laadal ning ka ise seal müünud. «Kuna mu isa töötab A. Le Coqis, siis on Hauka laadast saanud minu jaoks iga-aastane traditsioon ning mul on müügitööst palju positiivseid kogemusi. See annab võimaluse kohtuda paljude toredate inimestega, kellega suhelda ja nalja visata,» sõnas Karpov.

Kõige keerulisemaks peab Karpov müüja ametis pikki tööpäevi ning purjus klientidega tegelemist.

Laadatöö on kõike muud kui üksluine ning kohaneda tuleb erinevate olukordadega. Karpov meenutab pööraseid hetki, kui laata tabas keeristorm: «Hoidsime oma telki vaiadest kinni, et see paigal püsiks. Samal ajal tõusis meie kõrval kaheksa meetri kõrgune Suva sokkide telk lendu ja sõitis tuulega mööda maad ringi nagu rong. Püüdsime samal ajal enda ja naabri telki suuremast hävingust päästa – see oli üsna ekstreemne elamus,» meenutab Karpov.

Teenindajaid koheldakse sageli halvasti

Karpov teab oma kogemusest, kui tihti teenindajaid negatiivselt koheldakse ning nendib, et see on selge märk, et inimesed pole ise teenindusvaldkonnas töötanud. «Kui oled ise teisel pool letti olnud või sul on teenindusvaldkonnas sõpru ja tuttavaid, siis hakkad oma käitumist jälgima,» ütles ta. «Seetõttu proovin ise alati eriti viisakas ja sõbralik olla. See töö on väga raske ning teenindajaid tuleb hoida.»

Kuigi uuringu kohaselt arvavad teenindajad, et Eestis on teeninduse kvaliteet aastatega langenud, siis Karpov sellega ei nõustu. «Minu kogemuse põhjal on teenindus just paranenud. Mulle meeldib tava, et teenindaja käib söömise ajal kontrollimas, kas kõik on hästi – nad tõesti hoolitsevad sinu eest,» sõnas Karpov.

Tele2 teenindusguru ja coach'i Liis Jägeri sõnul väärtustavad noored teenindajatööd. «Uus põlvkond on väga empaatiline ning mõtleb ja arvestab teiste tunnetega. Samas näitavad uuringud, et noorte jaoks on teenindustöö ka seetõttu keerulisem. Nad tunnetavad rohkem vaimse tervise muresid ning tajuvad tugevamalt pingelisi olukordi,» ütles ta.