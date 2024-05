Avamispidu loodetakse pidada selle aasta lõpuks. Meelemuutuse taga on tõsiasi, et kui 1,5 aastat tagasi oli Freedom House’il, täpsemalt selle Euroopa üksusel Freedom24 Balti riikides enim kliente Tallinnas, siis sellest ajast on olukord muutunud, ning Leedu klientide arv oluliselt kasvanud. «Esinduste avamisel lähtume kliendibaasist,» tõdes Turlov. Eestis on ettevõttel 3000 klienti, aga Leedus 14 000. Lätis on kliente 1500. Numbrid tunnistavad, et kliente on Eestis vahepeal lisandunud vaid tuhatkond.