Prisma: soojad ilmad panid inimesed massiliselt jäätist ostma

Prisma kategooriajuhi Kätlin Heimoneni sõnul on jäätis tootekategooria, kus on näha ilma teatavat mõju tootekategooria müügile, kuid Eesti inimene on suur jäätisesõber ning seepärast pole ka külma kevade tõttu müügis langust olnud. Võrreldes tänavu jaanuar kuni märts perioodi eelmise aastaga, on jäätiste tükiline müük Prismas tõusnud viis protsenti. Eile, kui Eesti inimesed kevadpüha tähistasid, tõusis jäätiste tükiline müük võrreldes eelmise aasta 1. maiga lausa 43 protsenti. «Eilset müügikasvu võrreldes aasta taguse sama ajaga mõjutas kindlasti soe ilm,» lisas Heimonen.

Möödunud nädalavahetusel tõusis jäätiste tükiline müük 10 protsenti võrreldes eelmise nädalavahetusega ning esmaspäeval, kui Eesti keskmine temperatuur oli 20 kraadi, osteti jäätiseid juba 45 protsenti (tükiline müük) rohkem võrreldes eelmise nädalaga.

Milliseid jäätisi osteti?

Eesti inimene ostab poest kõige rohkem vanillijäätist. Eriti aga on klientide lemmik just Väikese Tomi vanillipulgajäätis šokolaadiglasuuris. Vanillipulgajäätist müüakse võrreldes šokolaadipulgajäätisega ligikaudu 45 protsenti rohkem (perioodil jaanuar-märts 2024). Eelmisel aastal osteti kõige populaarsemat jäätist pea neli tonni ning kahte kõige populaarsemat jäätist (pulgajäätist ja vahvlitopsi) müüakse ligikaudu 23 protsenti rohkem võrreldes kolmandal kohal oleva tootega, mis on samuti vanillipulgajäätis.

«Kui vaadata jäätise trende ning ostustatistikat, siis tarbija eelistuste osas kõige suurem muudatus on olnud toote hind – ostetakse kõige odavamaid ja kampaaniatooteid. Kui võrrelda käesolevat aastat eelmise aastaga, on tugevas kasvus hoopis vahvlitopsid ja mahlajäätised, mis on hinnaklassi poolest odavamad tooted. Tükiliselt on sel aastal Prismas müüdud kõige rohkem pulgajäätised, mis võib tuleneda ka sellest, et need on Odavdamise kampaanias tugevalt esindatud. Seega määrab hind hetkel suurt rolli ka impulssjäätiste ostmisel,» ütles Heimonen.

Kuigi Eesti inimene on enamasti uute toodete osas turul pigem skeptiline, siis julgeb ta ka uusi maitseid proovida. «Sel aastal jõudis meie sortimenti uus Domino vahvlikoonuses jäätis ning see tõusis juba esimestel müüginädalatel kohe kümne kõige populaarsema jäätise hulka. Uutest maitsetest on veel populaarsed Domino perepakendi jäätis, Premia kirsisorbett ja Eriti Rammus pistaatsia jäätis ning Kinder Bueno uued vahvlikoonuses jäätised,» sõnas Heimonen.