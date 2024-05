Arco Vara juht paneb ameti maha

Arco Vara nõukogu esimehe Tarmo Silla sõnul mõistab ta ennast kinnisvaraarenduses edukalt tõestanud Niinemäe soovi proovida ka mõnda muud valdkonda. «Nõukogu poolt soovime Mikole edaspidiseks ainult kõike head. Arco Vara arenduste maht on tema juhtimise ajal kasvanud, tegevuse ampluaa hõlmab nüüd ka ise ehitamist, alates ametisse asumisest on kõik aastad olnud kasumlikud ning lisaks kasvule on makstud dividende,» loetles nõukogu esimees Niinemäe saavutusi.

Silla sõnul on nõukogu alustanud kohtumisi uue juhi kandidaatidega. «Arco Vara ambitsioon on olla innovatiivne, rahvusvaheline, kasvav ja kasumlik kinnisvaraettevõte. Arcos on vaimustav meeskond, kes vajab suurepärast dirigenti ja see koht on ainult tugevatele,» kirjeldas ta ootusi uuele juhile. «Kiirust juurde!»