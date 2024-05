Ametnike palgad jätkvad kasvamist, tänavune tempo 4 protsenti

Kui viimastel aastatel on ametnike palk kasvanud Eesti keskmisega üldiselt sarnases tempos, siis 2024. aastal jääb kasv sellest maha. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on palgakasvu peatumine tingitud 2024. aasta avaliku sektori palgafondi külmutamisest. «Kui valitsuse 2022. aastal tehtud otsused tõid palgakasvuks 13 protsenti, siis palgaraha külmutamise tulemusel oleme hetkel 4 protsendi peal. Palga seisak või selle vähendamine ei ole kindlasti eesmärk omaette, vaid sihiks on panna asutusi vaatama, kuidas oma tegevusi mõistlikumalt optimeerida,» kommenteeris Võrklaev.