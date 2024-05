PÖÖRE PAREMUSELE? Puidu kokkuostuhinnad keerasid nina üles

Ülevaatest selgus, et okaspuupalkide puhul on hinnad tõusnud kõikides sortides. Vaatamata sellele, et aastatagusega võrreldes on hinnad endiselt madalamad on selle aasta algusega võrreldes lattide hinnad kasvanud ca 22 protsenti, kuuse- ja männipeenpalgid ning kuusepalgid enam kui 9 ja männipalgid 3,8 protsenti.