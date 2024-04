Uus Maa: kinnisvaralangusega sai kõige enim pihta keskklass

«Natuke üllatavalt läheb väga kallite kodude müük võrdlemisi hästi. Praegu pakutakse Tallinnas edukalt 4–5 projekti, mille ruutmeetri hind jääb 6000 ja 10 000 euro vahemikku ja kus katusekorterid maksavad lausa miljoni. Need on üksikud ja väga heas asukohas arendused, mida varakad inimesed on kaua oodanud. Selliseid ostjaid ja arendusi on muu mahuga võrreldes vähe, aga paistab, et turuseis neid suurt ei mõjuta,» ütles Habal.

«Nõudlus on ka nii-öelda säästuarenduste, 3000–4000-eurose ruutmeetri hinnavahemikku jäävatele uutele kodude. Odavama otsa kodude osas on trend juba viimased 15 aastat, et need lähevad järjest väiksemaks. Planeeringud on paremini lahendatud, koridorid on ära kadunud ja näiteks 55-ruutmeetrine kolmetoaline korter tundub juba täiesti normaalne. Inimesed eelistaks pigem uut kodu, samas odavama otsa uusarenduse puhul on tehtud kompromisse ka näiteks viimistlusmaterjalide kvaliteedilt ja sellega tuleb arvestada,» rääkis Habal.