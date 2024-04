Eesti ehitusturg on viimased aastad olnud ülimalt turbulentne ning Petersoni sõnul on ettevõtjad praegu ühel meelel, et olukord on läinud keerulisemaks. «Praegu on näha, et konkurents hangetel tiheneb, ja ühe ohuna näen, et ettevõtjad võivad hakata ellujäämise nimel kasutama keelatud võtteid, näiteks ümbrikupalga maksmist,» rääkis ta.