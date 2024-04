Üle 40 kaebuse: TTJA hoiatab reisiettevõtja Kon Tiki Reisid OÜ eest

Kui pakettreis jääb ära, on reisikorraldaja kohustatud tasutud reisitasud tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul. Kõikide Kon Tiki Reisid OÜ suhtes esitatud kaebuste sisu on üks – reisikorraldaja ei ole tagastanud ära jäänud reiside tasusid ja kui reisikorraldaja on reisijale lubanud ka hüvitist, siis ka lubatud hüvitist.

Reisikorraldaja on paljudele reisijatele nende poolt tasutud reisitasud tagastanud. Samas on TTJA-le järjest uusi kaebusi esitatud, sh reisijad, kes ootavad märtsis ära jäänud reisi tasu tagastamist. Täna on kaebusi menetluses 18. Amet alustas Kon Tiki Reisid OÜ suhtes ka järelevalvemenetluse, et hinnata ettevõtja võimet oma kohustusi täita. Praegu on amet osaliselt andmete ootel, lõplikku hinnangut veel anda ei ole võimalik.