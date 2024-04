Enefit Greeni esimene tuulepark Soomes sai valmis

Tuulepargi tuulikud tarnis ja paigaldas Nordex, tuulikute vundamendid ehitas ning teed ja muu taristu rajas Infra Builders. Tuulikutele paigaldati jäätumist ennetavad seadmed, mis vähendavad tuuliku labadelt kukkuva jää riski ning aitavad parki ka keerulisemates oludes töös hoida. Tänaseks on Enefit Green tuulikud tuulikutootjalt vastu võtnud ja ees ootavad veel vaid võrgukatsed.

Tolpanvaara tuulepark asub Põhja-Soomes Pudasjärvi linnast umbes 30 km kaugusel Soome riigimaal, mida majandab Metsähallitus. «Tolpanvaara on Enefit Greeni ainus Soomes asuv ja ühtlasi meie kõige põhjapoolsem tuulepark. Mäeharjal kulgev tuulepark eristub muuhulgas Enefit Greeni teistest tuuleparkidest, kuna selle sagedasteks külalisteks on põhjapõdrad, kes käivad tuulikute vundamentidel end päikese käes soojendamas. Tuulepargi ehituse mõju uurimiseks paigaldasime viiele põhjapõdrale GPS-i, et jälgida loomade liikumist tuulepargi ehituse ja töötamise perioodil,» selgitas Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm. Kogutava info põhjal saavad teadlased analüüsida, kuidas tuulepark mõjutab põhjapõtrade liikumisharjumusi.