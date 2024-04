Luminor ja Euroopa Investeerimispank alustavad keskkonnasõbralike projektide rahastamist Baltikumis

«Nii makromajanduse käekäik kui ka meie klientide tagasiside näitavad, et paljud ettevõtted on raskeima perioodi ületanud. Leitud on uusi turge ja tellijaid ning sellega koos on tekkinud ka investeerimisvajadus,» lausus Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko. «Koos EIP-ga saame pakkuda neile ettevõtetele, kes kasutavad oma äri laiendamiseks uuenduslikke lahendusi ja rohetehnoloogiaid, soodsamat finantseerimist.»