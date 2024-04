Tühistatud raviarved ja haiguslehed: tervisekassa nõudis tagasi ligi 700 000 eurot

Tervisekassa järelevalve osakonna juht Jelena Kont ütles, et nende osakond teeb regulaarselt raviarvete andmekogus (standard)päringuid ja andmeanalüüse, et hinnata raviarvetel esitatud andmete õigsust ja põhjendatust ning leida kõrvalekaldeid. Kontrollitakse, kas tasutud tervishoiuteenuste arved, hüvitatavad soodusretseptid ja töövõimetuslehed on põhjendatult esitatud.