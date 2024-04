Sõidukijuhi hinnangul ei olnud aga parklasse sissesõidu tee ääres parkimine keelatud, mistõttu oli see lubatud. Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus sõidukijuhiga ja selgitas, et kehtiv seadus lähtub loogikast, et parkida tohib igal pool, kus see ei ole liiklusseadusega keelatud.