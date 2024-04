Tiit Riisalo: ministeeriumi alla kuuluv sihtasutus vajab kapitaalremonti

Riisalo kirjutab: «Väidetakse, et kaks aastat tagasi toimunud EASi ja KredExi kokkuliitmine säästu ega efektiivsust kaasa ei toonud. Tunnuslaul või pärmil paisuv töötajaskond ja palgad on küll üksikud faktid, kuid annavad kogumis igati põhjendatud mulje priiskamisest.»

Selge on see, et EASi ja KredExi ühendasutus ehk ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus peab minema remonti ja oma struktuurid saledaks tegema, leiab minister.