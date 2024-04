LÕUNANAABRID ON HÄMMINGUS ⟩ Miks on Baltikumi kõige aktiivsemad investorid eestlased

«Peale seda ülimalt edukat võlakirjade emissiooni on Eesti investorite kogukond olnud eriti aktiivne ning usun, et see on ka üheks kolmest suurest võtmepunktist, miks Eesti investorid on märksa aktiivsemad ka Läti turul ehk osalevad Läti ettevõtete rahakaasamistel,» märkis Citadele panga Treasury juht Vlad Dmitrijev.