Wolt: iga alkohoolset jooki sisaldav tellimus märgistatakse

Tallinna uus abilinnapea Margot Roose (Eesti 200) rääkis esmaspäeval ETV saates «Terevisioon» , et linn hoiab silma peal toidutellimise platvormidel, et alkohoolsed joogid ei satuks alaealiste kätte. Roose sõnul on sellega praegu probleeme.

Toidukulleriteenust pakkuva Wolti esindaja Pert teatas Postimehele, et ettevõte mõistab muret, mis on seotud alkoholi kättesaadavusega alaealiste seas. Pert lisas, et nad on teadlikud Tallinna huvist ja teevad ametiisikutega igakülgset koostööd.