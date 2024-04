Dobrovolnoje maardla asub Kurgani oblastis Zverinogolovski rajoonis, Trudi, Znanie ja Zverinogolovskoe külade vahel, mis jäi 11. aprillil üleujutuse tsooni. Navalnõi staabi kohaliku piirkonna endine juht Aleksei Schwartz ütles uudisteagentuurile Agenstvo, et kohalike elanike poolt filmitud videod näitavad, et tulvavesi on üleujutanud ka sealsed uraanikaevandused. See tähendab aga, et vesi võib uhada radioaktiivsed jäätmed Toboli jõkke.