Automüüjad: tarbijate ootused toovad lähiaastatel kaasa suuri muudatusi

Elektriautode puhul hinnatakse keskkonnahoiust enam väiksemat halduskulu

Valma sõnul on Euroopa renditeenuse turu kasvule oma tõuke andnud ka elektriautode turu suurenemine. «Tööstuseksperdid hindavad, et 2025. aastaks on 20–30 protsenti uutest elektriautodest soetatud kuumaksepõhise teenusega,» tõi Valma välja Deloitte aruandes esitletud hinnangu.

Luige sõnul Eesti tarbija autoostu juures keskkonna ja jätkusuutlikkuse peale veel liiga palju ei mõtle. Kuigi elektriautode müük on kasvutrendis ning turuosa on kahekordistunud, jõudes 7–8 protsendini kõikide autode müügist, on tema arvates selle põhjuseks pigem see, et elektriauto kasuks otsustanud inimesed hindavad seda, et elektriauto igakuised energiakulud on väiksemad kui sisepõlemismootoriga autol.

Kasvule aitab kaasa ka see, et mudelivalik on oluliselt laiem kui paar aastat tagasi ning ka hinnad on juba võrreldavad sisepõlemismootoriga auto hinnaga.

«Elektriauto on keskmise Eesti tarbija jaoks, kes vaatab eelkõige auto ostuhinda, kallis. Seega eratarbija niisama kergelt oma vana autot elektriauto vastu ei vaheta. Küll aga näeme ka siin, et elektriautodele üleminekul on esirinnas ettevõtted, kes ühelt poolt soovivad vähendada CO2-heitme hulka, kuid teiselt poolt on nende jaoks oluline hinnata autopargi kogukulu, mis on elektriautode puhul oluliselt madalam,» lisas Valma lõpetuseks.