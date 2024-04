Tallinna uus abilinnapea Margot Roose (Eesti 200) rääkis esmaspäeval ETV saates «Terevisioon», et linn tegeleb toidutellimise platvormide jälgimisega, et alkohoolsed joogid ei satuks alaealiste kätte. Roose sõnul on esineb praegu sellega probleeme.