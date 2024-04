Märt Avandi filmis «Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas», mis on kolme nädala teeninud enam kui pool miljonit eurot.

Režissöör Rasmus Merivoo mängufilm «Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas» on osutunud korralikuks rahalaevaks - kolme nädala on filmi vaadanud 81 910 inimest ja filmi kassatulu on kokku 542 996 eurot.