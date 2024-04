Venelased kasutavad oma naftatöötlemistehaste kaitseks uut moodust

Naftahiiu Rosnefti kontserni kuuluv Baškortostani piirkonnas asuva Bašnefti juht Radiy Habirov teatas reedel Vene meediale, et nende rafineerimistehases paigaldati kaistevõrke. «Sellega me ei peatu. Seal on uusi mitmeid lahendusi, millest ma veel ei räägi. Need on salastatud. Kuid uskuge mind, me muretseme rünnakuohu pärast väga,» tsiteeris väljaanne Bashinform Habirovi sõnu.