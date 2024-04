EKSPERT SOOVITAB ⟩ Millega peaks kasutatud pereauto valimisel kindlasti arvestama?

Ruumikas ja lihtsasti ligipääsetav pagasiruum on universaalkerega autol. Kui viimast ei soovita, siis tasub otsida sobivat sõidukit luukpärade hulgast. Väikeste laste vanemad võiksid autot valides ühe esimese asjana proovida, kui mugav on tõsta lapsevankrit pagasiruumi ja kas see üldse sinna mahub.

Turvalisus

See on iga auto puhul oluline, kuid lapsi sõidutades on ohutuse tagamine eriti tähtis. Rikkaliku turvavarustuse olemasolu võiks olla üheks valikukriteeriumiks. Ka aktiivsed turvasüsteemid, mis ei lase autot libisemisse, kalduda teisele sõidurajale ja aitavad ohu korral pidurdada, on sõiduturvalisust suurendavad lisaseadmed. Pereauto tagaustel peab kindlasti olema lüliti, mis lukustab need nii, et lapsed ei saaks auto seest uksi kogemata avada. Tagaistmetel võiks olla turvatooli IsoFix kinnitused, mis kõigil uuematel sõidukitel on juba standardvarustuses.

Kasutatud sõidukit valides tuleks aga kindlasti kontrollida selle eelnevat ajalugu, sest turvalisuse seisukohalt on väga tähtis, et auto poleks varem sattunud suuremasse avariise. Sõiduki kere võib selle tagajärjel olla deformeerunud, mõned turvavavarustuse elemendid ei pruugi enam töötada ning seetõttu ei paku see auto uuesti avariise sattudes piisavalt kaitset. Longo kontrollib kasutatud autosid müügiks ostes esimese asjana nende ajalugu ning elimineerib kõik liiklusõnnetuse taustaga sõidukid.

Istmed, ruumikus ja mugavused