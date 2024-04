Soome riigivõlg kasvab Eesti omast kiiremini

Soome valitsus teatas eelmisel nädalal, et riik koondab sadu ametnikke ning tõstab makse. Lisaks on plaanis tõsta käibemaksu 25 protsendini. Samas on Soomes mitmeid erandlikke tootegruppe, millele kehtib madalam maksumäär. Näiteks toiduainete käibemaks on 14 protsenti.