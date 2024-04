Miljardär Bill Gatesi portfell on väga sõltuv neljast aktsiast

25-aastase Microsofti juhtimise järel on ta pööranud tähelepanu heategevusele. Koos Warren Buffettiga on nad allkirjastanud The Giving Pledge’i ehk lubaduse annetada praktiliselt kogu oma varandus heategevaks otstarbeks. Selleks asutas ta Bill & Melinda Foundation Trusti. See sihtasutus on 24 aasta jooksul laiali jaganud 53,8 miljardit dollarit.