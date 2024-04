Swedbank: sooline palgalõhe kahaneb veelgi

Kui palgalõhe on Eestis Euroopa suurim, siis pensionite lõhe Euroopa väikseim. Selle taga on Eesti naiste kõrge hõive ja pikk tööstaaž. Viimane tuleneb osaliselt laste kasvatamisega seotud riiklikest toetustest. Eestis on pikk tasustatud vanemapuhkus ja laste lisatööstaaž.