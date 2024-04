Air Baltic hakkab suve lõpus lendama Tallinnast uude sihtkohta

Palma de Mallorca, Hispaania Baleaari saarte pealinn on tuntud rannajoone vaadete, värvikireva kultuuri ja rikka ajaloolise pärandi poolest. Asudes Vahemere rannikul, pakub see maaliline linn nii kaasaegseid kui ajaloolisi vaatamisväärtusi ja atraktsioone, mille seas on näiteks gooti meistriteos La Seu katedraal ja Bellveri loss, mis pakub panoraamvaateid ümbritsevale lahele.