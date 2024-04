ETTEVAATUST! ⟩ Omniva nimel levivad petukirjad said uue hoo

Vajutades «Kliki saadetise maksmiseks» avaneb veebilink, mis võib esmapilgul tunduda ehtne, sest seal on Omniva logo ja teenusepakkujaga sarnane kirjastiil. Kuid aadressiribalt on näha, et tegemist pole Omniva lehega, vaid see on tundmatu leht nimega securewebhub.com/omni/ee/.

Omniva: hoolimata teavitustööst on ikkagi ohvreid

Omniva meediasuhete juht Reelika Lepp ütles Postimehele, et nad teavitavad avalikkust pidevalt sotsiaalmeedias ja Omniva kodulehel ning paljud elanikud on ka petuskeemidest teadlikud.

Kuid siiski on inimesed petuskeemi ohvriks langenud. «Konkreetse näite puhul on tõenäoline, et keegi on selle ohvriks langenud, sest õngitsusskeemid on praegu levinud ja selliseid kirju saadetakse suurte lainetena. Haavatavamaks sihtrühmaks on kindlasti eakamad,» lisas Lepp.