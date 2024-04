GRAAFIKUD ⟩ Sooline palgalõhe on aastaga veidi vähenenud

Naised teenisid meestest rohkem neljal tegevusalal: põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi sektoris on naiste palk 1,1 protsenti suurem; kutse-, teaduse- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas on see protsent 2,4 naiste kasuks ning veonduses ja laonduses 5,6 protsenti. Muudes teenindavates tegevustes on palgalõhe naiste kasuks 18,4 protsendiga.