Konkurentsiseaduse muutmine on päevakorras olnud juba paar aastat, kuna on vaja võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv (ECN+) eesmärgiga luua EL-is hästi toimiv konkurentsijärelevalve. Nagu märgib ka justiitsministeerium eelnõu seletuskirjas, soovitakse konkurentsijärelevalvet tugevdada, et tagada tarbijatele õiglasem hind ning kvaliteetsem ja laiem kaubavalik.

Plaan on õilis, kuid õiguseksperte ja ettevõtjaid on ajanud tagajalgadele see, kuidas kavatseb võimuliit direktiivi Eesti seadustes kohaldada. Nimelt näeb Eestis levinud õiguspraktika ette, et konkurentsialaseid rikkumisi lahendavad maakohtud ja seda väärteomenetluses. Riigikogus esimese lugemise läbinud eelnõus on aga konkurentsialaste vaidluste lahendamine liikumas haldusmenetlusse, mis annaks konkurentsiametile senistest kordades lihtsamaid võimalusi haldussuva alusel ettevõtteid trahvida.