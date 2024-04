Börsifirma Nordecon avaldas auditeeritud majandusaasta aruande ühes tasustamisaruandega. Viimases on kirjas ka juhtkonnale makstavad tasud.

Sealt selgub, et ühes lahkumishüvitisega teenis jaanuaris Nordeconi juhiameti maha pannud Gerd Müller 450 000 eurot. Asi oli selles, et tema tavapärane töötasu oli küll 212 000 eurot aastas, kuid sellele lisandus 222 000 euro suurune lahkumishüvitis pluss veel paar hüve. See teeb 37500 eurot kuus.