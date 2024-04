Mart Laar rääkis Vikerraadio saates, et praegune valitsus on tohutu hulga inimeste hinnangul sügavalt mitteusaldusväärne ja niimoodi reforme teha ei saa.

Kui Samost küsis, mis soovituse Laar praegusele valitsusele annaks, vastas Laar, et kõigepealt tuleks endale tunnistada, et olukord on üsna hull ja lõpetada kogu maailma süüdistamine. «Järgmiseks tuleks võtta jalad kõhu alt välja ja hakata jutustamise asemel midagi tegema,» lisas Laar.