Alates esimesest aprillist saavad riigikogulased rohkem palka – ja rohkem hüvitisi. Need on summad, millega riigikogu liige seaduse järgi arvestada saab.

Kõigepealt saavad riigikogu liikmed palka. Brutopalk on 5979,95 eurot, netopalk sõltub saadikutel sellest, kas on liitutud pensionisambaga ning kas lisanduvad veel mingid riiklikud toetused. Kuna saadikuid on riigikogus 101, tähendab see, et brutopalga kulu on kuus 603 974,95 eurot, pluss sotsiaalmaks 33 protsenti ja tööandja töötuskindlustus.