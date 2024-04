«Väga palju on neid suhkrustatud magusaid jooke, mille maitsega lapsed juba väikesest peale ära harjuvad ja pärast on siis juba väga keeruline teha tervislikke valikuid. Lapsel peab olema võimalus, et on tervislikud koolipuhvetid, kust saab lisaks suhkrujoogile kogu aeg ka värsket mahla, et tal oleks valikut. Muide, paljudes riikides on üldse Coca, Sprite ja Fanta koolides keelatud,» ütles Viigimaa.