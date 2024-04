Panga analüüs: Eesti väikefirmad on viimase piiri peal – kas enne saabub pankrot või päästev suvi

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul on hiljuti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et paljude ettevõtete olukord on majandussurutise all möödunud talve lõpuks muutunud kriitiliseks.

«Võrreldes veel kvartalitaguse ajaga on väikeettevõtjate olukord muutunud märgatavalt kehvemaks. Rahastuse taotlejate seas torkab silma aktiivsete või äsja lõppenud maksehäiretega firmade suurem osakaal. Ajutised makseraskused ongi äritegevuse loomulik osa ja näiteks faktooringu teadlik kasutamine on ka professionaalne viis nende ületamiseks. Samal ajal on see selge märk, et sisemised reservid on Eesti majandusest suuremat osa moodustavates väikeettevõtetes lõppemas,» selgitas Õunloo.