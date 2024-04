ALTERNATIIVTURG ⟩ Bercman Technologiesi käive langes I kvartalis

Grupi esimese kvartali tulemused olid Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul kooskõlas suures pildis sektori hetketrendiga. «Mitmendat kvartalit kestev majanduslangus ei ole võimaldanud mahukasvu olemasolevate klientide töödes ning suuremad arendustööd, millega lähikuudel alustada plaanime jäid aasta esimestel kuudel veel ettevalmistavasse faasi. Kuid samal ajal on meie arendusteenuste kliendiportfell ajaloo suurim, samuti on nutikate ülekäiguradade eksporditurgudel võidetud rekordmahus hankeid,» märkis Suurkask börsiteates kinnitades, et aasta on alanud väljavaadete osas igati positiivselt.