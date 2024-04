TÕRKED KADUNUD ⟩ Digiallkirjastamine toimib taas

RIA avaldas 18. aprillil uue ID-tarkvara versiooni 24.4, millega said lahenduse digiallkirjastamisega tekkinud tõrked.

Postimees kirjutas 17. aprillil, et Digiallkirjastamine on uues tarkvara versioonis häiritud.

RIA kommunikatsioonispetsialist teatas pressiteate vahendusel, et seoses uusimas DigiDoc4 kliendi versioonis 4.5.0 ilmnenud probleemiga on digiallkirjastamine häiritud, mis tähendab, et osa varem antud digiallkirjad muutuvad pärast uue digiallkirja lisamist kehtetuks.