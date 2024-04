Uuring: kolmandik inimestest ei saa vajalikku koduremonti lubada

Eurostati andmetel on ehitusmaterjalide hinnad kasvanud 2024. aasta esimes kvartalis võrreldes eelmise aastaga 7,1 protsenti, samal ajal on lõunanaabrite lätlaste ja leedukate juures on hind tõusnud 1,8 protsendi võrra. See tähendab, et 30 protsenti Eesti inimestest on sunnitud vajaliku koduremondi edasi lükkama.