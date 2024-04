INVESTOR MARI ⟩ Netflixil oli tugev kvartal ja kehvem väljavaade

Millist näitajat ka ei vaata, ettevõte suutis kõiki ületada. Kvartalis lisandus 9,3 miljonit uut tellijat. Analüütikud ootasid, et lisandub 4,8 miljonit kundet. Neljandas kvartalis lisandus 13 miljonit voogedastuse tellijat. See on ikka nagu öö ja päev käinud aasta esimese kvartaliga, kui maksvaid kliente lisandus vaid 1,7 miljonit.