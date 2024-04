ALUSTAVA ETTEVÕTJA TEEJUHT ⟩ Swedbank jagab nippe toetuste leidmiseks

Oled mänginud mõttega hakata ettevõtjaks või on äriidee, mis ei lase õhtuti uinuda, siis on viimane aeg oma mõtted teoks teha ning ettevõtjaks hakata. Swedbanki alustavate ettevõtete juht Astrid Maldre kogus kokku info, millised toetused on alustavale ettevõtjale abiks.