Veiko-Vello Palm: Euroopa erakapital pole veel valmis kaitsetööstusse investeerima

Kindralmajor reservis Veiko-Vello Palmi sõnul on kõrgete kaitsekulude taga ka asjaolu, et kaasaegsed armeed on viinud oma riskitaluvuse nullini – ehitatakse üliturvalisi lasketiire ja korraldatakse hankeid, kus nõuded on mõttetult kõrged.

Foto: Sander Ilvest