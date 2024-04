Tallinna Vesi investeerib ligi 9 miljonit reovee tõhusamaks puhastamiseks

«Investeeringuga tehtavad muudatused on olulised Läänemere keskkonnaseisundi säilitamiseks ja parandamiseks, sealjuures peame silmas tulevikuvajadusi. Tuleb arvestada, et reovee kogused Tallinna piirkonnas on väga suured – puhastame aastas 50 miljonit kuupmeetrit reovett,» selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. «Seekordne ligi üheksa miljoni eurone investeering on sihitud bioloogilise puhastuse tõhustamiseks. Paljassaare reoveepuhastusjaam saab töötada täielikult efektiivselt kõikide puhastusetappide – mehhaanilise, keemilise ja bioloogilise – eduka toimimise korral,» märkis Timofejev.