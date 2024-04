Tele2 kasum langes hoolimata klientide arvu kasvust

Aasta esimeses kvartalis vähenes kogu Tele2 kliendibaas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,2 protsenti. Ettevõtte põhiteenuste kasutajate arv kasvas aga ligi 9600 kliendi võrra, ulatudes pea 434 000 kasutajani. «Vaadates meie peamiste teenuste kasutajaid, on rõõm näha 2,2-protsendilist kliendibaasi kasvu, kusjuures enim on seda märgata just erakliendi püsiühenduste ning kodu- ja kontoriinterneti segmentides,» ütles Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak.