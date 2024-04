Maakler: parkimiskohtade probleem uusarendustes süveneb ja konflikte tekib palju

«Probleem on suurim just Tallinna äärelinnas ning lähivaldades asuvates uusarendustes,» rääkis Juhanson ja lisas, et parkimiskohtade järele on väga suur nõudlus ning elanikud võtavad kasutusele ka külaliste kohti. «Suuremates arendustes käib ka vilgas parklakohtade üüriäri.»

Probleemi allikaks on tihti see, et kuna korterit ostes on perede eelarved pingelised, soetatakse esialgu üks koht. Aja jooksul võimalused ja vajadused muutuvad, kuid siis võib juba olla hilja ning parkimiskohta teisele autole ei pruugi enam saadaval olla. Aja jooksul muutuvad ka parkimiskohtade hinnad ning siis tekib elanikul küsimus, kas on mõtet seda lisainvesteeringut teha, sest kas see tasub end hiljem korterit müües ära.