Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) eeldab, et Venemaa majandus kasvab tänavu 3,2 protsenti, mis on palju suurem kui USA-l, Ühendkuningriigil, Prantsusmaal või Saksamaal.

Naftaeksport on püsinud stabiilsena ja valitsuse kulud üha suurenevad, aidates kaasa majanduskasvule, teatas IMF. Kui eelmise aasta oktoobris ennustas fond, et Venemaa tänavune kasv tuleb 1,1 protsenti ja jaanuaris, et juba 2,6 protsenti, siis nüüd tuli prognoosi veelgi kergitada.