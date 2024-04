Elisa: tööandjana tuleb olla valmis selleks, et IT-arendaja ei pruugi osata kalendrit kasutada

Kui juht on ise tehnilisemat sorti inimene, võib olla lihtne võtta baaseelduseks, et see, mida oskab tema, on midagi, mida oskavad kõik. See loob aga ohtliku olukorra, kus ühelt poolt võivad töötajad jääda ilma vajalikest õpetustest, teisalt võivad tekkida märkimisväärsed vajakajäämised küberturbe vallas.

Tööandjana on oluline meeles pidada, et inimeste IT-tase on väga erinev ning kunagi ei saa eeldada, et keegi pelgalt oma eriala või vanuse tõttu midagi oskab või mitte. Tuleb isegi digiajastul üles kasvanud arendajatega ette, et nad ei oska arvutisse paigaldada mõnd programmi või kasutada levinud kontoritarkvara.

Enamasti on selle põhjuseks lihtsalt kogemuse puudumine – inimene pole varem pidanud mingi teema peale mõtlema, keegi pole tema käitumist parandanud, pole olnud võimalust mõne üldlevinud tööriistaga kokku puutuda. Olles ise pidevalt selles maailmas sees, võib olla lihtne unustada, et keegi saab olla kunagi töötanud nii, et pole olnud tarvis näiteks pilvepõhise failijagamisega kokku puutuda.