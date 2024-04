Kohalik valitsus teatas kolmapäeval, et soov on luua elamisväärsem keskkond nii linnaelanikele kui ka külalistele. Linna plaan on piirata turistide ööbimiste arvu 20 miljoni tasemele aastas.

Uute hotellide rajamine on lubatud erandjuhtudel, näiteks kui need asendavad sulguvaid hotelle või vastavad rangetele jätkusuutlikkuse kriteeriumidele. See reegel ei kehti aga uute hotellide kohta, mille ehitusluba on juba väljastatud.