Nordea pank näitas klientidele teiste inimeste kontosid

Iltalehti andmetel tekkis teisipäeval Nordea internetipangas probleem. Mitmed kliendid nägid internetipanka sisse logides teiste inimeste pangakontode andmeid. Iltalehtiga suhelnud inimesed ütlesid, et lapsevanemad said internetipangas ühtäkki oma täiskasvanud laste pangakontosid näha ja seal ringi klõpsutada. Pole teada, kas vanemad said laste kontodel ka pangatehinguid teha.