ERRi ja Äripäeva andmetel tegutsevad ehitusvahte tootva Wolf Group OÜ Venemaa ärid edasi. Wolf Group tõi varasemalt oma veebilehel välja, et neil on tootmisüksus Moskva lähedal Žurovskis, nüüdseks on info veebilehelt kadunud.

ERRile ütles Wolf Groupi brändijuht Monika Kelle, et ettevõtte juhtkond on küsimused kätte saanud, kuid teinud otsuse neile mitte vastata. «Mitte sisu tõttu, vaid seetõttu, kuidas nad hakkavad klikimagnetina lendama," põhjendas ta. "Meil on vastused kõigile küsimustele, mis te olete saatnud, aga meie põhimõtteline otsus on, et me ei taha üldse kommenteerida,» teatas ta ERRile.